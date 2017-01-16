Юные цирковые артисты Тюмени успешно выступили на сцене "Нефтяника"

dkorfei.ru

31 человек задействован в новогоднем спектакле "Сказка о потерянной минутке", который представила цирковая студия "Икар" на сцене ДК "Нефтяник".

В воздушно-акробатическое представление вошли новые номера, в том числе с участием ребят от четырех до десяти лет.

"Спектакль дался нам тяжело, - рассказала ИА "Тюменская линия" художественный руководитель цирковой студии "Икар" Татьяна Лях. – Мы собрали его из сольных номеров буквально за две недели".

В спектакле были номер на роликах и номер с гимнастическими мячами, из которых дети делали снеговиков.

"Было страшно, ведь "Нефтяник" - это ответственная площадка. Однако мы получили приятные отзывы от зрителей", - отметила Татьяна Лях.

Спектакль рассказывает историю про маленькую девочку, которая во сне попала в заколдованную страну, где давно нет Нового года; показывает, что, правильно организовав свое время, можно добиться успехов в любом деле, в том числе в цирковом искусстве.

К 8 Марта студия "Икар" обновит спектакль "Тебе, родная", посвященный бабушкам. Литературно-музыкальное представление покажут на сцене ДК "Нефтяник".

В планах артистов на 2017 год поставить спектакль для малышей "Маленькие звезды большого цирка". Планируется, что в нем будут заняты дети от четырех до десяти лет.

Ирина Ромашкина