Ишимские улицы очистят от снега

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 10 тысяч тонн снега вывезли сотрудники спецавтохозяйства с улиц Ишима с начала года. 20 единиц техники ежедневно чистят городские улицы. 15 человек вручную работают на очистке остановочных комплексов и у пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Глава города Федор Шишкин поручил максимально задействовать силы спецавтохозяйства на расчистку территорий города от снега, его вывоз и расширение проезжей части автодорог. Особое внимание руководитель города потребовал уделить стоянкам возле образовательных учреждений и социальных объектов. Управляющим компаниям поручено провести уборку снега с кровель многоквартирных домов. Крыши должны быть приведены в порядок в школах и детских садах. Муниципальной инспекции рекомендовано проверить качество уборки территорий вблизи торговых объектов, учреждений и во дворах жилых домов.

Сотрудники спецавтохозяйства просят граждан по возможности не парковать автомобили на обочинах дорог. Это затрудняет процесс очистки.

Отметим, что по данным ишимской метеостанции за первую декаду января в городе выпало 23 мм осадков. Это почти в четыре раза больше декадной нормы. Сейчас высота снежного покрова составляет 55 см, что на 11 см больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Соб. инф