Викуловский филиал МФЦ принял более четырех тысяч посетителей

www.nalog.ru

Более 4 тыс. 500 человек обратились в Многофункциональный центр "Мои документы" в Викуловском районе в 2016 году.

Об этом сообщила заведующая викуловским филиалом ГАУ ТО "МФЦ" Марина Кива. Она добавила, что ежедневно в центре от 20 до 80 посетителей.

Всего здесь оказывают 164 услуги. Одна из самых популярных – подтверждение регистрации на портале госуслуг. Также викуловчане активно получают загранпаспорта, разрешение на оружие, СНИЛС, регистрируют право собственности. Среднее время приема одного посетителя здесь не превышает 20 минут. Чтобы не было больших очередей, посетителям предлагают предварительную запись.

Как подчеркнула Марина Кива, все услуги бесплатны, в том числе фотографирование для оформления охотничьего билета.

"Мы постоянно учимся, совершенствуем знания, ведь услуг много, и нужно знать нюансы каждой из них. Изучаем законодательство, стараемся сделать обслуживание в МФЦ удобным и быстрым. Викуловчане, думаю, это оценили", - отметила она.

Евгения Шевцова