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Семьдесят два года назад советские и польские войска освободили Варшаву

11:56 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

Cоветские войска вместе с первой армией Войска Польского освободили Варшаву 17 января 1945 года.

Во время Белорусской наступательной операции 31 июля 1944 года войска правого крыла 1-го Белорусского фронта под предводительством генерала армии Константина Рокоссовского подошли к предместьям Варшавы. 1 августа в городе под руководством Армии Крайовой генерала Тадеуша Бур-Коморовского, подконтрольной польскому эмигрантскому правительству, вспыхнуло восстание, направленное на захват политической власти в стране и недопущение к руководству государством народного правительства, Польской рабочей партии и Армии Людовой.

В городе между повстанцами и немецкими войсками разгорелись жестокие бои, погибли около 200 тыс. человек. Чтобы оказать помощь восставшим, находящиеся в составе 1-го Белорусского фронта подразделения Войска Польского при поддержке советских войск 15 сентября форсировали Вислу в пределах города и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу.

Однако удержать их не удалось - генерал Бур-Коморовский отказался сотрудничать с соотечественниками, а 2 октября повстанцы капитулировали. Восстание было жестоко подавлено.

Во время Варшавско-Познанской наступательной операции, которую провели войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова, 1-я армия Войска Польского получила задачу начать наступление на четвертый день операции и во взаимодействии с войсками 47, 61 и 2-й гвардейской танковой армиями фронта овладеть Варшавой.

Советская 47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила немецко-фашистские войска за Вислу, с ходу форсировала ее севернее Варшавы.

В тот же день в полосе 5-й ударной армии введена в сражение 2-я гвардейская танковая армия. Она, совершив за день стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской группировке противника.

17 января войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву.

За образцовое выполнение боевых задач во время Варшавско-Познанской наступательной операции многие соединения и части фронта награждены орденами и получили почетные наименования: "Варшавские", "Бранденбургские", "Лодзинские", "Померанские" и другие.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества.

Соб. инф.

Теги: история , Польша , Вторая мировая война , Георгий Жуков , Константин Рокоссовский

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