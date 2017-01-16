Ханты-Мансийский банк предлагает драгоценные монеты к православному празднику

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" предлагает приобрести серебряные памятные монеты с уникальным авторским дизайном, приуроченные к Крещению Господнему (Богоявлению).

На реверсах монет воссозданы изображения почитаемых православных святых – Николая Чудотворца, Матроны, Сергия Радонежского, Святой Троицы и др. Также интересны монеты по мотивам фресок Андрея Рублева, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Монеты упакованы в деревянный подарочный футляр и представляют особую ценность как для коллекционеров, так и для покупателей, желающих порадовать себя и близких оригинальным подарком. К каждой монете прилагается спецификация.

Уникальные подарки можно приобрести в офисах Западно-Сибирского филиала банка "Открытие". Количество монет ограничено.

Информацию по наличию и стоимости монет в офисах можно уточнить по телефону 8-800-1001-700.

Подробная информация об ассортименте и характеристиках монет, представленных в банке, доступна на сайте в разделе "Монеты".

Соб. инф.