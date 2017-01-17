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Пенсионеров просят не сообщать подозрительным людям персональные данные

17:43 16 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан.

К сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в корыстных целях. В ряде городов России действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

"Всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!", - прокомментировал заместитель председателя Госдумы (фракция "Единая Россия") Петр Толстой.  

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных.

"Выплата происходит автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!", - отметил Толстой.

"А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить, что Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним", - заключил парламентарий.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в августе выступил председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и поддержку фракции "Единая Россия" в Госдуме. На выплаты пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: Единая Россия , пенсионеры , мошенничество , Пенсионный фонд , Госдума

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