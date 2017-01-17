В Викуловском районе на одного безработного приходится три вакансии

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1 тыс. 51 человек обратились за содействием в поиске работы в Центр занятости населения Викуловского района в 2016 году.

Как рассказала ведущий инспектор Центра занятости Людмила Рябова, в среднем поиск работы для них занимает чуть больше трех месяцев. Всего на учете в целях поиска работы состоят 28 человек, 23 числятся безработными. Отношение трудоустроенных к общему количеству граждан, снятых с учета, в 2016 году составил 91%. Год назад он равнялся 86%.

Всего викуловский Центр занятости предлагает 71 вакансию на 118 рабочих мест. Среди них работа агронома с зарплатой 15 тыс. рублей, бухгалтера – 16 тыс. 500 рублей, электромонтера – более 20 тыс. рублей. Также востребованы учителя, педагоги дополнительного образования, медсестры, дояры и трактористы.

Евгения Шевцова