В Тюмени открылась выставка художника Николая Ситько

duma72.ru

Выставка художника Николая Ситько, чье творчество неразрывно связано с образом Сибири, с историей Тобольска, открылась в Тюменской областной думе.

"Мы знакомы с Николаем более сорока лет, - отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Майер. - Судьба свела нас на огромной стройке – на строительстве Тобольского нефтехимкомбината. Он по специальности архитектор, и один из тех людей, который предан творчеству и древнему городу. Это здорово, что в Тобольске есть такие люди, которые сохраняют и закрепляют это город в истории".

Преданность художника духовной столице Сибири отметил и председатель тюменской региональной организации Союза художников России Александр Новик. "По этой выставке видно, что художник любит этот край, людей, проживающих там. Видно, что он любит Тобольск. Он занимается и графикой и живописью. И, на мой взгляд он преуспел в каждом виде творчества, умеет вникнуть в материал", - подчеркнул он.

Александр Новик отметил, что Николай Ситько – участник многих выставок, городских, областных, всероссийских, на которых отмечались его работы. "Хотелось бы видеть его более расширенную выставку в Тюмени. В Тобольске за короткий период прошло три выставки Николая Ситько", - сообщил Новик.

Художник Николай Ситько известен не только как талантливый художник, но и как оформитель интерьеров и экстерьеров, компьютерный график и педагог. За его плечами работа преподавателем в Тобольском государственном педагогическом институте им. Д.И. Менделеева и Детской художественной школе им. В.Г. Перова.

Борис Олейник