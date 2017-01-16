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Госавтоинспекция: причина аварии на Дамбовской - нарушение правил дорожного движения

16:49 16 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Нарушение правил дорожного движения стало основной причиной аварии, произошедшей на ул. Дамбовской в Тюмени, видео с которой попало в социальные сети и вызвало общественный резонанс.

К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции при уточнении обстоятельств ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, установлено, что шины автомобиля "Вортекс", который выбросило на встречную полосу, сильно изношены: все шипы вылетели, глубина протектора шин составила 1,6 мм, это минимальное значение, шины нуждаются в замене. Девушка-водитель в этом году шесть раз привлекалась к ответственности за отсутствие страхового полиса, и в этот раз она ехала без него. По свидетельству водителя "Вортекса", она двигалась со скоростью 45-50 километров в час. Предварительно, такая скорость оказалась небезопасной и привела к аварии.

Неудовлетворительные дорожные условия являются сопутствующей причиной ДТП, основная причина любой аварии – нарушение правил  водителем. Сотрудники ГИБДД обследуют улично-дорожную сеть и выявляют недостатки в ее содержании. По каждому выявленному нарушению составляется акт о неудовлетворительных дорожных условиях, выписывается предписание эксплуатирующей организации на устранение недостатков. Если недостатки вовремя не устранены или послужили сопутствующей причиной ДТП, госинспектор возбуждает административное производство. 

С начала этого года в Тюменской области сотрудники ГИБДД выявили 226 недостатков в содержании улиц и дорог: это недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, снежные навалы у пешеходных переходов, поврежденные дорожные знаки и стойки, отсутствие направляющих ограждений, разметки  По этим фактам выписаны 92 предписания, составлено протоколов на должностных лиц 31, юридических - два.

Теги: ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность , ДТП

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