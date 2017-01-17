Тюменский "Рубин" вошел в зону плей-офф

www.vhlru.ru

Вратарь "Рубина" из Тюмени Денис Франскевич заработал "сухарь", не пропустив шайб в гостевом матче Высшей хоккейной лиги с воронежским "Бураном". Грамотные действия голкипера позволили сибирякам победить со счетом 5:0.

Первая шайба в воротах хозяев очутилась уже на 36 секунде – ее забросил форвард первого звена Константин Майоров, который два предыдущих сезона провел как раз в составе "Бурана". К 12 минуте сибиряки отличились еще дважды – авторами голов стали Кирилл Шмурыгин и Андрей Феклистов. После этого воронежцы сменили вратаря, но это не спасло их от крупного поражения. В конце второго периода хозяев огорчил еще один экс-хоккеист "Бурана" Евгений Рыбницкий, а на 43 минуте тюменцы забросили пятую шайбу – гол на свой счет записал Максим Зюзякин.

Этот успех позволил "Рубину" набрать 60 баллов и взлететь в зону плей-офф. Теперь тюменский коллектив занимает 15 место. Лидирует в ВХЛ казахстанское "Торпедо", у которого 87 очков.

Василий Коньков