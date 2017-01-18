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В детской библиотеке в Тюмени встретятся сказки

08:03 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тематические часы, экскурсии, встречи и театрализованное представление пройдут в Тюмени 18 января.

Экологический час "Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый" начнется в 11 часов 30 минут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3). Учащиеся познакомятся с известными заповедниками страны, узнают о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, научатся бережно относиться к природе.

Заряд бодрости и веселья ребята получат, побывав в гостях у Винни-Пуха. Он научит гостей сочинять кричалки, пыхтелки, шумелки. Литературная фантазия "Кто ходит в гости по утрам…" начнется в 12 часов в библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1).

Час фольклора "Зимние забавы" в библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1) начнется в 12 часов. Прозвучат стихи, песни. Сотрудники библиотеки подготовили загадки о зиме. В конце мероприятия будут представлены фрагменты видеоэкскурсии "Народное гуляние в Коломенском".

На познавательно-развлекательный час "Хранитель и Помощник" в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) приглашены читатели младшего школьного возраста. Дети узнают историю появления на Руси домового, послушают стихи про него, посмотрят мультфильм "Домовой и хозяйка". Начало в 12 часов 50 минут.

В программе экскурсии "Книжная Вселенная на полках библиотеки" по библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119/2) путешествие по отделам библиотеки, знакомство с книжными выставками. Все желающие примут участие в фотосессии "Мой портрет с любимой книгой". Начало в 13 часов.

В 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) для детей начнется рождественская встреча "И взошла звезда".

Центр семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) приглашает посетить кинопутешествие "Крещенский вечерок" в 13 часов. Гости познакомятся с народными приметами, колядками. Не обойдется без крещенских гаданий. Прозвучат русские народные обрядовые песни.

Мультмозаика "Встреча сказок" начнется в 14 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2).

Гостей программы "Крещение Руси" в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 17 часов ждет театрализованное представление самодеятельного театра "Пиноккио", интерактивные развлечения, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: концерты , экология , библиотеки , Рождество , Крещение

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