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"Квадрат Декарта" поможет одаренным школьникам поступить в ТюмГУ

12:18 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

24 школьника из всех шести регионов, участвовавших в зимней сессии учебно-научной школы ТюмГУ "Квадрат Декарта", заработали сертификаты, дающие дополнительные 10 баллов при поступлении в вуз.

Как сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, отличились гости из Омска и Омской области – в их активе девять таких наград. У учащихся Тюмени и юга Тюменской области семь сертификатов. Делегации этих регионов имели и общее численное превосходство: омичей на сессии было 70 человек, тюменцев – 81. Ребят из Курганской области было значительно меньше – 29, но и они сумели заработать пять сертификатов. По одному досталось ребятам из Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В итоговой олимпиаде по математике и физике, проходившей в заключение сессии, также отличились представители всех регионов. По ее результатам 25 ребят были удостоены дипломов первой степени и 45 – второй.

Право на участие в работе учебно-научной школы получают на конкурсной основе учащиеся 8-11 классов, уже имеющие высокие достижения в профильных олимпиадах и других интеллектуальных состязаниях муниципального, регионального и всероссийского уровней.

На зимней смене "Квадрата Декарта" участвовали  260 человек.

Соб. инф.

Теги: лучшие школьники , наука , ТюмГУ

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