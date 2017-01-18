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Изменится схема движения автобусов №53 и №88

08:27 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Автобусные маршруты №53 и №88 будут ходить до ЖК "Звёздный городок" с 21 января.

Как сообщает "Тюменьгортранс", из схемы движения маршрута №53 исключаются остановки "Автобаза №100", "Ул. Кулибина", "Ул. Жуковского". Автобус пойдет в прямом и обратном направлениях по Тобольскому тракту, улицам Малиновского и Т. Чаркова до вновь обустроенной конечной остановки ЖК "Звёздный городок".

В Тюменский микрорайон автобус будет заезжать с ул. Монтажников. В схеме в направлении ул. Пермякова появятся остановки "Театр "Ангажемент" и "Сквер Депутатов". Исключаются остановки в направлении ул. Широтной: "Ул. Воровского", "Сибнипигазстрой", "З-д медоборудования" и "Ул. Пермякова".

В схеме движения маршрута №88 тоже изменится конечная остановка. Автобус будет курсировать до ЖК "Звёздный городок" через ж.р. Матмасы в прямом и обратном направлениях.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс , схема движения

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