Юные викуловчане спасли мировые часы от остановки

Фото из группы центра "ВКонтакте"

26 детей из районов юга Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа отдохнули на зимних каникулах в оздоровительно-образовательном центре "Русичи" в Викуловском районе.

По словам организаторов, смена была особенной. По ее легенде, действие переместилось в 20217 год. Мировые часы оказались под действием магии, все цифры на циферблате были уничтожены, ход времени остановился, а хранители времени оказались раскиданы по разным эпохам. Чтобы спасти ситуацию, ребята отправились в путешествие, разыскали первых хранителей времени и увидели эпоху мировых научных прорывов и великих изобретений.

Также отдыхающие встретили Новый год сразу в нескольких странах и познакомились с традициями и легендами каждой из них. Постепенно ход мировых часов запустился, и ребята смогли вернуться в 2017 год. По словам организаторов, это сплотило ребят и подарило им много новых друзей и массу впечатлений.

Евгения Шевцова