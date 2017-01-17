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В тюменские колонии пытались перебросить телефоны и алкоголь

13:02 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Попытки доставки осужденным запрещенных предметов на территорию тюменских исправительных учреждений были пресечены сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

В исправительной колонии строгого режима УФСИН России по Тюменской области во время досмотра продуктовой передачи, которую осужденному передавал 26-летний гражданин, в 52 банках с рыбными консервами (упакованных заводским способом), сотрудники отдела безопасности обнаружили 12,5 л жидкости прозрачного цвета с характерным запахом спирта. 

По факту попытки передачи в колонию запрещенных предметов сотрудники ИК-2 составлен протокол об административном правонарушении. Гражданин, пытавшийся ухищренным способом доставить алкоголь осужденному, передан сотрудникам полиции. 

На участке, прилегающем к колонии общего режима №4, сотрудники отдела безопасности совместно с бойцами отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области одновременно задержали мужчин 1991 и 1981 годов рождения, у которых изъяли 25 емкостей по 0,5 л. спиртосодержащей жидкости и 3 сотовых телефона с зарядными устройствами, приготовленные к перебросу. На граждан составлен административный протокол, сообщает УФСИН России по Тюменской области. 

Напомним, что за попытки доставить в исправительные учреждения запрещенные предметы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

 

Теги: УФСИН

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