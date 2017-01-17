На Ямале вторую волну гриппа ожидают в феврале

Фото ИА "Север-Пресс"

7 тыс. 383 человека с ОРВИ и гриппом обратились в медицинские учреждения на Ямале с 9 по 15 февраля. Превышение недельного эпидемического порога составило 53,9%, сообщает ИА "Север-Пресс".

За минувшую неделю госпитализировали 200 человек, в том числе 51 взрослого и 93 детей до двух лет. Дети болеют тяжелой формой ОРВИ и гриппа. Все заболевшие не вакцинированы против гриппа.

Как сообщила изданию руководитель управления Роспотребнадзора по Ямалу Людмила Нечепуренко, в Салехарде пороговое значение превысило на 108,7%. Рост заболеваемости наблюдается в городах Губкинский и Муравленко, в Надымском районе. Эпидемиологи продолжают мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа. Анализ лабораторных исследований показывает, что на территории региона выявляют как вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), так и вирусы гриппа А/Н3N2, В.

"Ситуация по заболеваемости ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Ожидания эпидемиологов на счет штаммов гриппа сбылись – на территории округа в основном циркулирует гонконгский грипп, болеют не привитые люди, у взрослых болезнь протекает с тяжелыми осложнениями. Ежедневно ведем мониторинг, главное, чтобы не пришел грипп А/H3N2. В этом году сезон заболеваемости наблюдался на две-три недели раньше обычного. Вторую волну ожидаем в феврале, в минувшем году ее пик был в марте", - сказала Людмила Нечепуренко.



