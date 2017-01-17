Строительный отряд "Универсал" назван лучшим в Тюменской области

Фото пресс-службы ТИУ

Лучшим студенческим отрядом Тюменской области по итогам 2016 года признан стройотряд "Универсал". Победителями стали 20 тюменских студентов, которые ездили на летнюю всероссийскую стройку "Мирный атом" в закрытое административно-территориальное образование Озерный Челябинской области.

"Мы работали на целине, старались быть лучшими, участвовали во всех мероприятиях. Победа далась сама собой, просто активно трудились, как и всегда, не оглядываясь на чужие достижения", - рассказал о победе командир ССО "Универсал" Владимир Боровинский.

Командир победителей получает высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Он пришел в студенческие отряды в 2015 году. Первая смена прошла на Новопортовском месторождении - в ямальском поселке Мыс Каменный возле Обской губы.

"Когда я работал на севере, там не было комиссарской деятельности. Как командир отряда я занимаюсь документацией, формированием отряда, определяю места работы", - поясняет свою деятельность командир ССО "Универсал".

Ежегодно участники студенческого отрядного движения проводят предвыборную кампанию, на которой выбирают комиссара, мастера и набирают бойцов. Утверждается устав отряда. В течение года ведется рейтинг отрядов, учитывается несколько критериев: сколько человек отработало на целине, как отработали, что именно они там делали. По этому рейтингу выбирается лучший отряд.

Отряд победителей "Универсал" 15 лет назад создал Александр Заболотских. Сейчас он является командиром Тюменского областного студенческого отряда. По словам Владимира Боровинского, перед каждой сменой студенты получают дополнительное образование: бетонщиков, каменщиков, стропальщиков, штукатурщиков и пр.: "У некоторых ребят есть почти все квалификации".

В 2016 году ССО "Универсал" впервые побывал на Всероссийской стройке "Мирный атом".

"Всероссийская стройка – это круто и здорово. Есть возможность пообщаться с людьми из разных городов. Наш отряд ездил в составе 20 человек. Мы представляли Тюменскую область. Всего тем летом в Озерск приехало 23 отряда, около 500 человек со всей России, - рассказал о последней поездке Владимир Боровинский. - Мы занимались реконструкцией здания объекта на 156 заводе "ПО "Маяк" (объект госкорпорации "Росатом"). Плюс удалось познакомиться с закрытым городом. Озерск очень красивый. Мы почти каждый вечер купались на озерах, с берегов которых видно Уральские горы".

"Работали шесть дней в неделю, в воскресный выходной день у нас проходили различные мероприятия. Например, фестиваль творчества, где каждый отряд показывал какой-то номер: танец, песню. Мы участвовали в спартакиаде, чемпионате по футболу, гонках на лодках. Еще проводился конкурс на профмастерство, где ребята состязались, у кого лучше получится скворечник для города", - рассказывает о культмероприятиях командир ССО "Универсал".

"В моем отряде уже 31 человек. Сейчас шесть ребят поехали на зимнюю целину в Озерск в составе сводного отряда. Я заканчиваю вуз, потому буду писать диплом. За два года я поработал на двух объектах, мои работодатели приглашали меня на работу. Я уверен, что моя деятельность в студенческом отряде поможет мне трудоустроиться", - убежден Владимир Боровинский.

В трудовом семестре 2016 года приняли участие 2 тыс. 917 студентов из 20 учебных заведений Тюменской области. Большинство студентов предпочли стройку - 685 человек, в отряды проводников пошли 192 бойца, участниками медицинских отрядов стали 67 студентов, профильных – 114 человек, сервисных – 410, педагогических – 1 тыс. 365 бойцов, сельскохозяйственных – 84 студента.

В 2016 году бесплатное обучение прошли 476 бойцов студенческих отрядов по профессиям: штукатур, официант, бармен, проводник пассажирского вагона, стропальщик, каменщик, бетонщик. Это на 76 человек больше, чем в 2015 году (в 2014 году – 380 человек, 2013 году – 108 человек). Профессиональная подготовка проходила на базе учебных заведений Тюмени, Ишима и Ялуторовска. Студенты получили свидетельства об уровне квалификации по полученным профессиям.

Ирина Ромашкина