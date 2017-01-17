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В Тюмени посчитали уток

16:53 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Евгения Баянова

312 крякв насчитали в областном центре члены Тюменского отделения Союза охраны птиц России и активисты соревнования "Большой год в Тюменской области-2017" в рамках Всероссийской переписи водоплавающих птиц.

"К сожалению, ни в Гилевской роще, ни на Тюменке уток мы не увидели. У ТЭЦ-1 нас тоже ждала пустая акватория, лишь находившиеся там рыбаки сказали, что утром видели пару крякв. Вооружившись широкими охотничьими и рыбацкими лыжами, мы продолжили поиски вдоль канала Ручей у деревни Зайково. Здесь насчитали 130 крякв, которые были распределены следующим образом: две группы из 70 и 30 птиц, а также по руслу группами и парами еще 30 птиц. Интересно отметить, что рядом с зимующими утками кормятся и краснокнижные хищные птицы нашего региона – орлан-белохвост и сокол сапсан", – рассказал орнитолог из Института биологии ТюмГУ Максим Митропольский.

Специалисты подчеркивают, что суровые зимние условия Тюмени, когда замерзают практически все водоемы, – не самые лучшие для зимовки водоплавающих птиц. Исключением являются лишь несколько мест: горячие источники у ТЭЦ-1, сбросной канал в лесопарке "Гилевская роща", река Тюменка и канал Ручей в районе Зайково. В последние годы в этих местах все чаще стали встречаться кряквы в зимние месяцы. Это так называемая синантропная популяция, которая круглый год живет в пределах Тюмени, сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Соб. инф.

Теги: ТюмГУ , орнитология

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