В Тюменской области общественники активно участвуют в жизни региона

Общественные советы Тюменской области становятся действительно важным и полноценным институтом. Это новая форма взаимодействия общества и власти.

Общественные советы должны стать своеобразным мостом между жителями региона и органами власти. Как отмечал в одном из посланий Федеральному собранию президент Владимир Путин, нельзя просто имитировать интерес к людям. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает общественные советы действенным и успешным механизм контроля.

Общественный совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Создан в феврале 2013 года на собрании инициативной группы граждан. Сейчас он регулярно организует встречи с собственниками и уполномоченными их лицами, проводит разъяснительную работу по организации проведения капитального ремонта и показатели собираемости средств на капитальный ремонт значительно увеличились на тех территориях, где прошли встречи. Cборы на капремонт в Тюменской области превышают средний показатель по России - около 88%.

Общественный совет при департаменте здравоохранения Тюменской области

С 14 января 2013 года области начал работу общественный совет при департаменте здравоохранения Тюменской области, созданный для формирования и функционирования системы "Открытое правительство". Члены общественного совета провели более 30 заседаний, принимали участие в проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья. Общественный совет при департаменте здравоохранения Тюменской области предложил поликлиникам использовать технологию SMS-сообщений о принятии вызова и времени его обслуживания.

Общественный совет при департаменте культуры Тюменской области

Совет работает с января 2014 года. В 2016 году члены совета провели семь заседаний. Общественный совет рекомендовал ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" внедрить единый электронный билет на все выставки музея, в том числе с предварительной продажей и рассмотреть возможность изменения графика работы музеев - продлить работу музеев на более позднее, вечернее время. Рекомендовал также ввести абонементную систему на постановки Тюменского театра кукол на сезон 2016-2017гг.

Общественный совет при департаменте труда и занятости населения Тюменской области

Начал свою работу в октябре 2015 года. В 2016 году проведено восемь заседаний. Общественный совет разработал рекомендации для департамента по определению перечня "пилотных" организаций региона для формирования перечня новых и перспективных профессий по областям и видам профессиональной деятельности, наиболее актуальных для Тюменской области.

Общественный совет при департаменте недропользования и экологии Тюменской области

В 2016 году проведено восемь заседаний. Общественный совет внес изменения в региональное законодательство по вопросу формирования статуса общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Борис Олейник