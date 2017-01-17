up

17.01.2017 вторник

EUR 63.2308

USD 59.6067

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Около девятнадцати тысяч тюменцев примут участие в крещенских купаниях

13:13 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати

До 60 тыс. тюменцев посетят в крещенские праздники 18 и 19 января зону отдыха заречных микрорайонов. 19 тыс. из них примут участие в крещенских купаниях, прогнозирует заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов

Фото ИА "Тюменская линия"

На пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику, он сообщил о завершении основных работ. На площадке установлено освещение, заканчивается установка палаток, завершено устройство иорданей. Решены вопросы с установкой мусорных контейнеров, туалетов и устройством парковки.  

"Парковка рассчитана на 800 мест. Заезд с улицы Щербакова, выезд круговым способом, чтобы машины не мешали друг другу, будет на улицу Астраханскую и далее на улицу Луговую. Схема согласована с ГИБДД. Проблем с заторами мы не ожидаем, но просим тюменцев деликатно и по-доброму относиться друг к другу в этот праздник и уступать друг другу дорогу, не создавать заторов и не оставлять машины на проездах", - призвал он.   

Фото ИА "Тюменская линия"

Для горожан будут действовать четыре иордани и 14 неотапливаемых палаток для переодевания. Откроются торговые точки с чаем и выпечкой. Будет установлено восемь туалетов.

Круглосуточное дежурство специальных служб организовано 18 и 19 января, а также 20 января ориентировочно до обеда. Однако горожанам не рекомендуют выходить на лед глубокой ночью.

 

Фото ИА "Тюменская линия"

"Купели не будут действовать круглосуточно, это важный момент. Не рекомендуется после двух часов ночи приезжать, чтобы окунуться. Лучше дождаться утра. Это вопрос безопасности. Хотя представители специальных служб, готовых оказать помощь, здесь будут находиться постоянно", - подчеркнул Павел Перевалов.

Александра Батт

Теги: праздник , Павел Перевалов , Крещение

Последние новости

14:30 Житель Ишима проведет в колонии полгода за пьяную езду
14:19 Юные викуловчане спасли мировые часы от остановки
14:08 В Тюменской области общественники активно участвуют в жизни региона
13:57 Владимир Якушев: в 2016 году в регионе отмечен существенный рост инвестиций
13:46 В Викуловском районе на одного безработного приходится три вакансии
13:35 "Дамате" и Danone завершили первый этап комплектации молочного комплекса в Тюменской области
13:24 Митрополит Димитрий освятит иордани в Тюмени
13:13 Около девятнадцати тысяч тюменцев примут участие в крещенских купаниях Фото
13:02 В тюменские колонии пытались перебросить телефоны и алкоголь
12:51 Активно отдыхать зимой в Абатском районе любят и взрослые, и дети
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в 2016 году в регионе отмечен существенный рост инвестиций

Тюменская область и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев поблагодарил журналистов региона за слаженную работу

Политика

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

Экономика

"Дамате" и Danone завершили первый этап комплектации молочного комплекса в Тюменской области

"ЛУКОЙЛ" ознакомится с предложениями тюменских предпринимателей

Ханты-Мансийский банк предлагает драгоценные монеты к православному празднику

Общество

Юные викуловчане спасли мировые часы от остановки

В Тюменской области общественники активно участвуют в жизни региона

В Викуловском районе на одного безработного приходится три вакансии

Спорт

Тюменские хоккеисты успешны на своем льду

Тюменский теннисист проиграл в Африке

Тюменский "Рубин" вошел в зону плей-офф

Происшествия

Житель Ишима проведет в колонии полгода за пьяную езду

В тюменские колонии пытались перебросить телефоны и алкоголь

На Ямале "Газель" врезалась в большегруз и загорелась
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+