Около девятнадцати тысяч тюменцев примут участие в крещенских купаниях

До 60 тыс. тюменцев посетят в крещенские праздники 18 и 19 января зону отдыха заречных микрорайонов. 19 тыс. из них примут участие в крещенских купаниях, прогнозирует заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Фото ИА "Тюменская линия"

На пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику, он сообщил о завершении основных работ. На площадке установлено освещение, заканчивается установка палаток, завершено устройство иорданей. Решены вопросы с установкой мусорных контейнеров, туалетов и устройством парковки.

"Парковка рассчитана на 800 мест. Заезд с улицы Щербакова, выезд круговым способом, чтобы машины не мешали друг другу, будет на улицу Астраханскую и далее на улицу Луговую. Схема согласована с ГИБДД. Проблем с заторами мы не ожидаем, но просим тюменцев деликатно и по-доброму относиться друг к другу в этот праздник и уступать друг другу дорогу, не создавать заторов и не оставлять машины на проездах", - призвал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Для горожан будут действовать четыре иордани и 14 неотапливаемых палаток для переодевания. Откроются торговые точки с чаем и выпечкой. Будет установлено восемь туалетов.

Круглосуточное дежурство специальных служб организовано 18 и 19 января, а также 20 января ориентировочно до обеда. Однако горожанам не рекомендуют выходить на лед глубокой ночью.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Купели не будут действовать круглосуточно, это важный момент. Не рекомендуется после двух часов ночи приезжать, чтобы окунуться. Лучше дождаться утра. Это вопрос безопасности. Хотя представители специальных служб, готовых оказать помощь, здесь будут находиться постоянно", - подчеркнул Павел Перевалов.

Александра Батт