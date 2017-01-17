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"Дамате" и Danone завершили первый этап комплектации молочного комплекса в Тюменской области

13:35 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса завершили ГК "Дамате" и Danone в Тюменской области.

3 тыс. 100 коров голштино-фризской породы поставлены на ферму, вторая часть завоза запланирована на апрель - май 2017 года. Всего новый молочный комплекс рассчитан на 4 тыс. 600 голов.

Основными поставщиками поголовья для Тюменской области стали Голландия и Германия. Новое стадо состоит из телок 6-12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. Таким образом, первое молоко ожидают на ферме уже в марте 2017 года.

Вторая часть поголовья -1850 голов - будет завезена на ферму в апреле - мае 2017 года. Комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию в июле 2017 года.

В этом году предприятие планирует произвести 4,8 тыс. тонн молока, из которых 4,3 тыс. тонн – молоко высшего сорта. Оно будет отправлено на перерабатывающие заводы компании Danone.

После выхода на полную мощность комплекс будет производить порядка 40 тысяч тонн молока в год. Предприятие станет крупнейшим производителем молока-сырья в Тюменской области.

Строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Голышмановском районе Тюменской области  начато компаниями "Дамате" и Danone в конце 2015 года в рамках подписанного ранее соглашения. Проект стоимостью 5,6 млрд рублей финансируется за счет собственных средств ГК "Дамате", банковского финансирования со стороны АО "Россельхозбанк" и инвестиций компании Danone, сообщает пресс-служба Группы компаний "Дамате".

Теги: Голышмановский район , Дамате , молочный комплекс , Danone

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