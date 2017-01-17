Житель Ишима проведет в колонии полгода за пьяную езду

Фото следственного комитета РФ

Шесть месяцев колонии-поселения и три года лишения права управлять автомобилями - такой приговор вынес суд 26летнему Эдуарду Игишеву в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 2 марта 2016 года Игишев приговором мирового судьи в Ишиме был осужден к 100 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Но молодой человек должных выводов не сделал.

Вечером 26 ноября 2016 года он пьяным управлял Audi Allroad Quattro своей матери. Это не осталось незамеченным. Бдительный горожанин позвонил в полицию. Иномарка была остановлена. От водителя исходил запах алкоголя, у него была невнятная речь. Он был отстранен от управления, а автомобиль помещен на стоянку.

27 ноября Игишев уже на BMW 525i своей матери попался на глаза сотрудникам ДПС. Он поехал со своей знакомой ночью в магазин, чтобы купить ей мороженое. Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у него составила 1,81 мг/л. Водитель был отстранен от управления, а BMW помещен на стоянку.