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Владимир Якушев: в 2016 году в регионе отмечен существенный рост инвестиций

13:57 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Сохранение роста экономики территории, недопущение стагнации - главная задача для правительства Тюменской области.

Об этом на рабочей встрече с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских сообщил губернатор Владимир Якушев.

Полпред президента отметил, что это первая в наступившем году встреча и попросил главу региона подвести итоги социально-экономического развития Тюменской области за 2016 год, проинформировать о планах на 2017 год.

"Прирост по итогам 2016 года составил чуть более 2 процентов, один из важных показателей - существенный по сравнению с 2015 годом рост инвестиций", - доложил губернатор.

Во второй половине дня Игорь Холманских примет участие в открытии международного аэропорта Рощино после масштабной реконструкции.

Соб. инф.

Теги: инвестиции , аэропорт Рощино , Владимир Якушев , Игорь Холманских

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