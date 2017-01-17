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Тариф на объявленную ценность посылок снижен в четыре раза

17:15 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Почта России на постоянной основе снижает для корпоративных клиентов, сдающих ценные отправления, тариф, взимаемый от объявленной ценности посылки в рамках услуг "Посылка онлайн" и "Курьер онлайн" – с 2% до 0,5% и в рамках экспресс-доставки EMS с 1% до 0,5%.

"Решение о снижении тарифа на объявленную ценность – очередной шаг Почты России навстречу рынку. В первую очередь это создание более комфортных и выгодных условий для работы бизнеса с почтой, а в более широком смысле речь идет о формировании благоприятного делового климата в сфере доставки и логистики", – отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.

Помимо снижения тарифов на объявленную ценность, Почта России активно развивает инфраструктуру и повышает качество логистических услуг. В 2017 году принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки в среднем на 30%, а по некоторым направлениям контрольный срок пересылки уменьшился в разы, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Соб. инф.

Теги: Почта России , тарифы

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