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В Тюмени пройдет мастер-класс по китайской каллиграфии

16:20 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
samopoznanie.ru

Узнать о китайской каллиграфии от руководителя школы китайского языка "Лаоши" Елены Касимовой и создать поздравительный иероглиф под руководством профессионального каллиграфа Чен Джа-Шун смогут тюменцы 18 января.

Каллиграфия (от греческого "красивый почерк") – целая философия, способствующая улучшению характера человека и благополучию человека. Это настоящее искусство, способ творческого самовыражения.

Но помимо эстетического, у нее есть и еще один немаловажный аспект – медицинский. Ученые утверждают, что письмо тесно связано с деятельностью человеческого мозга. Занимаясь каллиграфией, можно развить лобные доли мозга, восстановить утраченные двигательные функции, что оказывается невозможным при письме обычной шариковой ручкой. Каллиграфия благотворно влияет на человеческую психику, развивает тончайшие мышцы рук. Как в зеркале, в этом искусстве отражается душа человека, выражается его внутренний мир.

В китайской каллиграфии главное – энергия, внутренняя сила кисти. Несколькими движениями кисти опытный мастер-каллиграф может зафиксировать мимолетное настроение, зарифмовать промелькнувшее в просветленном сознании четверостишье и создать художественный объект, достойный углубленного созерцания многими поколениями. 

Бесплатный мастер-класс начнется в 16 часов 30 минут в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры.

Теги: каллиграфия , мастер-класс

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