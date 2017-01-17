Тюменские волейболистки вышли в финал первенства России

Фото из официальной группы волейбольного клуба "Тюмень" "ВКонтакте"

Сборная команда Тюменской области примет участие в финале первенства России по волейболу среди команд девушек 2002-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Подопечные Ольги Ескиной набрали 11 очков, занимают четвертую строчку таблицы. Лучшей в тюменской команде стала Ева Шварц.

Также сразятся волейболистки из ЯНАО, которые пришли к финальным играм с результатом 12 очков и занимают третье место рейтинга. Лучшей спортсменкой назвали Юлию Мазуркевич.

На втором месте команда Свердловской области (13 очков). Победу в полуфинале праздновали волейболистки из Челябинской области, команда набрала 14 очков.

В соревнованиях участвовали команды Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Челябинской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Полуфинальные игры прошли с 6 по 14 января.

Финал первенства России по волейболу среди девушек 2002-2003 годов рождения пройдет в марте.

Соб. инф.