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В Тюмени разработали первую импортозамещающую установку для исследования скважин

14:51 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
old.tsogu.ru

Уникальный электрогидравлический двухпакерный пластоиспытатель разработали специалисты научно-производственного предприятия "Лаборатория инноваций" в Тюмени.

Это первая в России импортозамещающая установка для геофизического исследования нефтяных скважин. Пока услуги по подобной технологии компаниям-недропользователям предоставляет только компания "Шлюмберже", при этом свой прибор она не продает. По оценке экспертов, тюменская разработка позволит создать новую нишу на рынке и конкурировать с нефтяными компаниями-гигантами.

Как пояснил директор "Лаборатории инноваций" Камиль Хисматуллин, это одна из самых сложных технологий, которую можно использовать в том числе при многостадийном гидроразрыве пласта. Также она значительно сэкономит время и средства при строительстве скважин.

Пока компания намерена с ее помощью оказывать услуги недропользователям, позже вывести установку на мировой рынок. Всего в год, по словам Камиля Хисматуллина, можно производить до 12 комплектов  стоимостью более миллиона долларов каждый. Интерес к комплексу проявили многие  отечественные компании, в том числе "Сургутнефтегаз" и "Славнефть". Также разработчики получили господдержку на создание опытного образца в размере около 5 млн рублей.

Напомним, компания "Лаборатория инноваций" переехала в Тюмень из Уфы. Здесь специалистов привлекли хорошие условия для развития инновационных проектов и возможности господдержки. В 2016 году компания стала резидентом тюменского технопарка.

Евгения Шевцова

Теги: инновации , импортозамещение , господдержка , нефтегазовая отрасль

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