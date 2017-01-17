Салехард примет Арктический образовательный форум

Фото ИА "Север-Пресс"

Третий Арктический образовательный форум состоится в Салехарде с 28 февраля по 1 марта. В нем примут участие около 350 человек.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", это представители Фризской академии (Нидерланды), Университета Арктики (Финляндия), соревнований "Arctic Skills" (Норвегия), Ставангерского морского технического колледжа (Норвегия), эксперты из Швеции, Канады, США, специалисты Минобрнауки, Российского союза промышленников и предпринимателей, агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", крупных предприятий, ведущих деятельность на Ямале. Также участники образовательных систем из Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской области, представители межрегионального совета профессионального образования Уральского федерального округа.

На форуме планируют обсудить профессиональное развитие человека в условиях экономического развития Арктической зоны с учетом этнокультурных особенностей региона и образование коренных народов Севера. В программе - пленарное заседание, дискуссии, мастер-классы, конкурсы, фестивали профессий и этнокультурный фестиваль, работа тематических площадок, круглых столов и итоговый круглый стол.

Кроме того, состоятся мероприятия для студентов ямальских колледжей - конкурсная программа "Лучший студент" и игра "Компетенции будущего народов Севера".



