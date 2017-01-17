18 января - события дня

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17:59 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры России.

В Тобольске в 16 часов в 8 мкр., 8/7 начнется церемония награждения победителей XXII Международной выставки-конкурса детского и юношеского творчества "Рождественская-2017".

В Юргинском в 13 часов на ул. Центральной, 59 начнется открытие Года экологии "Сохраним природу вместе".

Этот день в истории:

1485 - король Англии Генрих VII, первый из Тюдоров, женился на Елизавете, старшей дочери бывшего короля Эдуарда IV.

1778 - капитан Джеймс Кук во время третьего кругосветного путешествия открыл огромный архипелаг в центре Тихого океана, который назвал Сандвичевыми островами.

1801 - присоединение грузинского царства к России.

1825 - в Москве открылось новое здание Большого театра.

1871 - в этот день было провозглашено создание Германской империи (второй рейх).

1872 - по инициативе академика Вильда в Петербурге открывается бюро погоды.

1904 - родился актер Борис Бабочкин.

1911 - в Версале начала работу мирная конференция по подведению итогов Первой мировой войны.

1915 - Япония направила секретный ультиматум Китаю, в котором требует предоставления ей прав на разработку полезных ископаемых и использование железнодорожной сети на Шаньдунском полуострове, а также передачу в аренду всей Маньчжурии.

1918 - в Петрограде открылось первое и последнее в истории России Учредительное собрание.

1925 - вышел первый номер журнала "Новый мир".

1926 - в Москве прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

1928 - родился великий тренер в истории отечественного баскетбола Александр Гомельский.

1943 - войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда.

1943 - Георгий Жуков получил звание маршала Советского Союза.

1961 - ЦК КПСС утвердил план Никиты Хрущева по реорганизации сельского хозяйства (основанный на внедрении кукурузы).

1963 - основана главная редакция программ для детей Центрального телевидения.

1964 - американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.

1964 - "Битлз" впервые попали в американский хит-парад с песней I Want to Hold Your Hand, занявшей 45 место.

1967 - запустили автоматической станции "Венера-4" в сторону Венеры.

1969 - астрономы Аризонского университета впервые обнаружили пульсар.

1974 - указы президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы (трех степеней) и медали "Ветеран труда".

1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в город Горький.

1987 - умер итальянский художник Ренато Гуттузо.

1992 - умер советский хоккеист Александр Альметов.

1997 - норвежец Бьорг Ослунд стал первым человеком, в одиночку пересекшим Антарктиду.

2000 - во время штурма города Грозного в бою погиб генерал Михаил Малофеев.

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