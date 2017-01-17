18 января - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры России.
В Тобольске в 16 часов в 8 мкр., 8/7 начнется церемония награждения победителей XXII Международной выставки-конкурса детского и юношеского творчества "Рождественская-2017".
В Юргинском в 13 часов на ул. Центральной, 59 начнется открытие Года экологии "Сохраним природу вместе".
Этот день в истории:
1485 - король Англии Генрих VII, первый из Тюдоров, женился на Елизавете, старшей дочери бывшего короля Эдуарда IV.
1778 - капитан Джеймс Кук во время третьего кругосветного путешествия открыл огромный архипелаг в центре Тихого океана, который назвал Сандвичевыми островами.
1801 - присоединение грузинского царства к России.
1825 - в Москве открылось новое здание Большого театра.
1871 - в этот день было провозглашено создание Германской империи (второй рейх).
1872 - по инициативе академика Вильда в Петербурге открывается бюро погоды.
1904 - родился актер Борис Бабочкин.
1911 - в Версале начала работу мирная конференция по подведению итогов Первой мировой войны.
1915 - Япония направила секретный ультиматум Китаю, в котором требует предоставления ей прав на разработку полезных ископаемых и использование железнодорожной сети на Шаньдунском полуострове, а также передачу в аренду всей Маньчжурии.
1918 - в Петрограде открылось первое и последнее в истории России Учредительное собрание.
1925 - вышел первый номер журнала "Новый мир".
1926 - в Москве прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".
1928 - родился великий тренер в истории отечественного баскетбола Александр Гомельский.
1943 - войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда.
1943 - Георгий Жуков получил звание маршала Советского Союза.
1961 - ЦК КПСС утвердил план Никиты Хрущева по реорганизации сельского хозяйства (основанный на внедрении кукурузы).
1963 - основана главная редакция программ для детей Центрального телевидения.
1964 - американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.
1964 - "Битлз" впервые попали в американский хит-парад с песней I Want to Hold Your Hand, занявшей 45 место.
1967 - запустили автоматической станции "Венера-4" в сторону Венеры.
1969 - астрономы Аризонского университета впервые обнаружили пульсар.
1974 - указы президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы (трех степеней) и медали "Ветеран труда".
1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в город Горький.
1987 - умер итальянский художник Ренато Гуттузо.
1992 - умер советский хоккеист Александр Альметов.
1997 - норвежец Бьорг Ослунд стал первым человеком, в одиночку пересекшим Антарктиду.
2000 - во время штурма города Грозного в бою погиб генерал Михаил Малофеев.