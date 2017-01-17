СИБУР объявил победителей конкурса проектов в рамках программы "Формула хороших дел" в Тобольске

фото Тобольской промплощадки

31 проект из Тобольска вошел в число победителей второго конкурса социально значимых проектов, который проводится компанией СИБУР в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

В Тобольске выбор победителей осуществлялся как самой компанией, которая оценивала проекты, направленные на узкую целевую аудиторию, так и жителями города в ходе онлайн-голосования за проекты, имеющие общегородское значение. Также правом приоритетного выбора одного общегородского проекта имел Общественный совет Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

В результате в числе победителей вошли: 16 проектов - за них проголосовала экспертная комиссия конкурса, 1 проект был выбран Общественным советом и еще 14 проектов получили большинство голосов в ходе онлайн-голосования тоболяков.

При поддержке компании организациями-победителями будут организованы детские и спортивные праздники для горожан, созданы условия для занятий иппотерапией, отремонтированы и оборудованы помещения для занятий в детских учреждениях, проведены творческие мастерские, воссоздан Аптекарский сад и даже создана коллекция одежды. Помимо этого, запланированы образовательные и профориентационные занятия, поддержка тобольских спортсменов и другие проекты, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

"Конкурс социальных проектов благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел" проводился второй раз, и уже можно отметить значимые для компании и для регионов результаты. С нашей стороны было налажено постоянное взаимодействие с широким кругом региональных партнеров и созданы необходимые условия для поддержки местных инициатив. Со стороны участников конкурса существенно возрос уровень проектной культуры и вовлеченность горожан в улучшение и развитие городской среды. В 2017 году мы планируем продолжить системную работу по развитию всех направлений программы в регионах на основе накопленного опыта и внимательного изучения лучших российских и зарубежных практик" - отметил управляющий директор – член правления СИБУРа Алексей Козлов.

Всего на конкурс было подано 137 заявок из Тобольска по всем направлениям конкурса. Как и в первый раз, город стал абсолютным лидером по количеству заявленных на конкурс проектов. При оценке поданных заявок учитывались такие критерии, как актуальность заявленной проблемы для города и горожан, целесообразность и эффективность предлагаемых решений, ожидаемые результаты и перспективы проекта.