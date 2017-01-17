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Среди тюменских школьников определили лучших литературоведов

17:37 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
novotempo.com

Более 40 старшеклассников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Уватского, Бердюжского, Тобольского, Викуловского, Голышмановского, Казанского и Тюменского районов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщает областной департамент образования и науки, школьники анализировали литературные произведения, аргументировали свою точку зрения, демонстрировали умение грамотно писать и говорить. Оценивали участников опытные филологи. Они помогли ребятам разобраться в ошибках и неточностях, рассказали, что знание литературы необходимо для поступления на журналистику, лингвистику, филологию и другие направления.

Российские вузы ценят ребят, которые участвуют в олимпиадном движении, ведь здесь задания более высокого уровня, чем на контрольной работе.

В итоге среди 9 классов лучшей стала ученица школы №34 Тюмени Дарья Мицюк, второе место заняла Вероника Криводанова из школы им. Декабристов (Ялуторовск), на третьем месте Ясмина Муртазина из гимназии №1.

В группе десятиклассников победителем стала Виктория Грахова из Казанской школы, совсем немного ей уступила Татьяна Дайнеко из гимназии ТюмГУ, третье место у Александры Холиной из школы №73  Тюмени.

Как отметили жюри, несмотря на сложный и объемный текст, самые сильные работы были у выпускников. Победителем в параллели 11 классов стала Любовь Гишлеркаева (гимназия ТюмГУ), на втором месте Мария Чистякова из школы №70 Тюмени, третье место разделили воспитанницы гимназии ТюмГУ Евгения Аминова и Екатерина Косова.

Добавим, что в прошлом году на заключительном этапе олимпиады по литературе три школьника Тюменской области стали победителями и призерами.

Теги: литература , олимпиада школьников

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