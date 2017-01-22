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Тюменские программисты придумали, как повысить качество уборки городских улиц

11:02 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Программный модуль автоматизированной системы по управлению транспортом и учету работы уборочной техники разработали специалисты компании "Интеллектуальная транспортная система" в Тюмени.

Они предлагают встроить ее в существующую городскую автоматизированную систему учета и централизовать навигационный мониторинг системы ГЛОНАСС/GPS, чтобы обмениваться информацией с другими системами. По мнению разработчиков, так можно контролировать не только дорожную технику, но и работу транспорта органов госвласти, ЖКХ, скорой помощи, автобусов и по итогам адаптировать дорожное движение.

К примеру, если такая система будет установлена на уборочной технике, ее можно дополнить камерами и оценивать качество уборки. Если специалисты посчитают работу неудовлетворительной, они могут направить водителя повторно. Также дистанционно можно посмотреть путевые листы, учесть метеоусловия и при необходимости оперативно перераспределить технику.

Как отметили руководители проекта, инновация уже внедрена в Липецкой, Ярославской областях и Мордовии. В Тюменской области комплекс пока работает частично. Чтобы его доработать и испытать, инноваторы получили господдержку в размере около 2 млн рублей.

Евгения Шевцова

Теги: инновации , господдержка , разработка , транспорт

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