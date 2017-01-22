Тюменцы разработали уникальный высокопроходимый мульчер

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Болотный мульчер, полностью адаптированный для условий Западной Сибири, разработали специалисты "Строительно-монтажного управления-9" в Тюмени.

Агрегат способен быстро и эффективно расчищать лесосеки под ЛЭП и трубопроводы. Установка может работать в условиях даже сильной заболоченности и труднодоступных местах.

За одну смену мульчер может обработать несколько десятков гектаров и превратить древесину, пни, порубочные остатки и кустарники в щепу, которая останется для перегнивания и удобрения почвы.

По словам специалистов лесной отрасли, это действительно важный для региона проект. Подобный агрегат иностранного производства стоит от 20 млн рублей, тюменская разработка обойдется почти в четыре раза дешевле.

Кроме того, он успешно работает там, куда иностранные аналоги не проходят. Для промышленников региона, которые занимаются расчисткой лесосек, аппарат может стать одним из самых выгодных и полезных приобретений.

Пока дата выхода нового болотного мульчера на рынок неизвестна. До ноября 2017 года разработчики намерены завершить его доработку и провести испытания.

Евгения Шевцова