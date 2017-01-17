up

17.01.2017 вторник

EUR 63.2308

USD 59.6067

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России

17:29 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

На 8,7% увеличился пассажиропоток в аэропорту Рощино по итогам 2016 года. Это один из лучших показателей в России.

Об этом на торжественном открытии аэровокзального комплекса после реконструкции рассказал президент корпорации AEON Роман Троценко.

"Потенциал Рощино очень большой, считаем, что Тюмень будет давать прирост на уровне шести-восьми процентов по каждому году в ближайшие пять-шесть лет. Мы видим Тюмень как крепкий двухмиллионный региональный хаб, который обслуживает Уральский федеральный округ и север России", - подчеркнул Роман Троценко.

Он отметил, что в дальней перспективе в Рощино может появиться второй терминал, если пассажиропоток будет расти еще стремительнее. 

"Мы не ставим себе задачу запихнуть в терминал всех пассажиров. Он продуман на 2,7 миллиона человек", - пояснил Роман Троценко.

Он поблагодарил министра транспорта РФ Максима Соколова за поддержку проекта и губернатора Тюменской области Владимира Якушева за то, что он стал идейным лидером и вдохновителем проекта, заручился поддержкой соседних регионов, привлек инвесторов, подобрал деятельную команду и выполнил все обещания, которые давал избирателям.

"Мы находимся в прекрасном аэропорту, за который не стыдно. Мы все ждали этого, а тюменцы больше всех, потому что летать через реконструируемый аэропорт всегда сложно, но все закончилось хорошо", - рассказал Роман Троценко.

Корпорация AEON - частная международная инвестиционная группа, в состав которой входит ООО "Новапорт".

Дарья Казакова

Теги: аэропорт Рощино , реконструкция

Последние новости

18:50 Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов
18:32 Пассажиры и сотрудники Рощино оценили итоги реконструкции аэровокзального комплекса Фото
18:10 СИБУР объявил победителей конкурса проектов в рамках программы "Формула хороших дел" в Тобольске
17:59 18 января - события дня
17:48 Лекция Анатолия Гина откроет новый сезон в Школе инновационного мышления
17:37 Среди тюменских школьников определили лучших литературоведов
17:29 Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России
17:26 СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени
17:15 Тариф на объявленную ценность посылок снижен в четыре раза
17:04 Тюменские волейболистки вышли в финал первенства России
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюмени официально открыт после реконструкции аэропорт Рощино

Медиалогия опубликовала список самых активных губернаторов

Владимир Якушев: в 2016 году в регионе отмечен существенный рост инвестиций

Политика

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Экономика

Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов

Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России

Первую очередь комплекса по производству индейки в Юргинском районе откроют в марте

Общество

Пассажиры и сотрудники Рощино оценили итоги реконструкции аэровокзального комплекса

СИБУР объявил победителей конкурса проектов в рамках программы "Формула хороших дел" в Тобольске

18 января - события дня

Спорт

Тюменские волейболистки вышли в финал первенства России

Тюменские бегуны везут медали с чемпионата УФО

Тюменские хоккеисты успешны на своем льду

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени

Разбойник и мошенник, находившиеся в федеральном розыске, доставлены в Тюмень

В Тюмени вынесли приговор трем насильникам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+