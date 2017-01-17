Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

На 8,7% увеличился пассажиропоток в аэропорту Рощино по итогам 2016 года. Это один из лучших показателей в России.

Об этом на торжественном открытии аэровокзального комплекса после реконструкции рассказал президент корпорации AEON Роман Троценко.

"Потенциал Рощино очень большой, считаем, что Тюмень будет давать прирост на уровне шести-восьми процентов по каждому году в ближайшие пять-шесть лет. Мы видим Тюмень как крепкий двухмиллионный региональный хаб, который обслуживает Уральский федеральный округ и север России", - подчеркнул Роман Троценко.

Он отметил, что в дальней перспективе в Рощино может появиться второй терминал, если пассажиропоток будет расти еще стремительнее.

"Мы не ставим себе задачу запихнуть в терминал всех пассажиров. Он продуман на 2,7 миллиона человек", - пояснил Роман Троценко.

Он поблагодарил министра транспорта РФ Максима Соколова за поддержку проекта и губернатора Тюменской области Владимира Якушева за то, что он стал идейным лидером и вдохновителем проекта, заручился поддержкой соседних регионов, привлек инвесторов, подобрал деятельную команду и выполнил все обещания, которые давал избирателям.

"Мы находимся в прекрасном аэропорту, за который не стыдно. Мы все ждали этого, а тюменцы больше всех, потому что летать через реконструируемый аэропорт всегда сложно, но все закончилось хорошо", - рассказал Роман Троценко.

Корпорация AEON - частная международная инвестиционная группа, в состав которой входит ООО "Новапорт".

Дарья Казакова