Лекция Анатолия Гина откроет новый сезон в Школе инновационного мышления

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Школа инновационного мышления откроется в зале "Атриум" тюменского технопарка 23 января в 17 часов.

Как сообщает пресс-служба Пресс-служба УК "Индустриальные парки Тюменской области", слушатели школы получат возможность побывать на онлайн-лекции и задать вопросы генеральному директору АНО содействия инновациям "ТРИЗ-профи", вице-президенту Международной общественной Ассоциации профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) по вопросам образования, основателю и научному руководителю международной лаборатории образовательных технологий "Образование для Новой Эры" Анатолию Гину. Участники смогут узнать, какие требования будет предъявлять к нам наше будущее, как стать успешным в условиях неопределенности и какие профессии надо выбирать, чтобы быть востребованным.

Практическая часть мероприятия пройдет в формате "Креатив-бой", предполагающем решение нестандартных практических задач с использованием методов ТРИЗ.

В мероприятии также примут участие директор Школы одаренных ТюмГУ Галина Матвеева, предприниматель и изобретатель, сертифицированный специалист по ТРИЗ Сергей Гуржий, а также тюменские предприниматели, использующие технологии ТРИЗ в бизнес-практике.

Напомним, что занятия в Школе инновационного мышления ориентированы на молодых предпринимателей, инноваторов, молодых изобретателей.

Участие в мероприятии бесплатное по обязательной предварительной регистрации. Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронному адресу tehnopolis72@bk.ru. Дополнительная информация по телефону (3452) 534-000, доб.1019.