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Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов

18:50 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Позитив, который есть среди тюменцев в связи с полным открытием аэровокзального комплекса в Рощино после реконструкции, виден без лишних слов. Такое наблюдение сделал министр транспорта РФ Максим Соколов на открытии после реконструкции аэропорта в Тюмени.

По его словам, благодаря проведенным работам, аэропорт увеличил свою пропускную способность и площади, в нем появились современные стандарты обслуживания - пять телетрапов, новое досмотровое оборудование и видеосистемы.

"Наша авиационная отрасль получила еще один современный объект, который позволит ей динамично развиваться и в 2017 году. По итогам 2016 года российская авиация перевезла внутри страны 55 миллионов пассажиров, это абсолютный рекорд за все время, общий объем перевозок - 88,5 миллионов человек. Та организация работы, которая теперь есть в аэропорту Рощино, позволяет существенно нарастить объем международных перевозок. Новые авиакомпании и новые направления уже отрабатываются в рамках текущего года, это, в первую очередь, Турция, рассчитываем на скорое открытие египетского направления", - рассказал Максим Соколов.

Министр подчеркнул, что аэропорт Рощино займет достойное место в сети российских аэропортов. "В стране динамично развивается именно терминальная инфраструктура. В 2017 году будут реконструированы еще ряд аэропортов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аэропортовая структура в России соответствует всем международным требованиям, недавно прошла проверка, подтвердившая уровень безопасности в аэропортах и авиационной отрасли страны, все они функционируют с соблюдением строгих международных стандартов", - сообщил он.

Полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских отметил, что аэропорт Рощино это не только транспортный объект, а еще и точка экономического роста как для Тюмени, так и для региона в целом.

"Есть прямая связь между развитием транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательностью. Аэропорты - это некие визитные карточки области и округа, и чем более привлекательными они будут, тем больше инвестиций мы сможем привлечь. Мы видим, что тюменский аэропорт вырос в несколько раз, пассажиропоток по внутренним линиям увеличился в два раза, по международным - в четыре раза. В целом авиационный транспорт наиболее востребованный в пассажирских перевозках на дальние расстояния", - рассказал он и подчеркнул, что активное развитие Тюменской области это не временное явление, регион год от года становится все более интересным для инвесторов.

Дарья Казакова

Теги: аэропорт Рощино , Максим Соколов , реконструкция , Игорь Холманских , инвестиции

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