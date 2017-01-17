Пассажиры и сотрудники Рощино оценили итоги реконструкции аэровокзального комплекса

Пассажиры и сотрудники аэропорта Рощино высоко оценили перемены в облике и технологическом оснащении воздушной гавани Тюмени. Во время церемонии открытия, на которой присутствовали высокие гости во главе с министром транспорта России Максимом Соколовым, обслуживание улетающих и прибывающих рейсов не прекращалось.

Одним из пассажиров, который направлялся к стойкам регистрации, оказалась житель Тюмени Людмила Савчук. В беседе с корреспондентом "Тюменской линии" женщина заметила, что в новом здании нет очередей.

"Мы с мужем переехали сюда около 30 лет назад. И добирались тогда в Тюмень именно на самолете. Приехали и, как говорится, "попали". Яблоку было негде упасть. Очереди, толпы, аэропорт тесный. По сравнению с тем, что было здесь тогда — сейчас вообще изумительно. Хорошо и прекрасно! Авиакассы удобные, очередей нет. Для пассажиров созданы комфортные условия. Я в зоне досмотра была, кстати, когда тут шел ремонт. Это стоило, все вот это пережить, чтобы мы теперь комфортно летали", - поделилась впечатлениями она.

Стоимость реконструкции аэропорта составила 4 млрд рублей, которые были направлены из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Основной упор был сделан не только на внешнее преображения самого здания, но и на наполнение его самым современным оборудованием.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" инспектор досмотра аэропорта Рощино Снежана Воронцова, сотрудникам после всех изменений теперь гораздо приятнее находится на работе.

"Мы досматриваем пассажиров, ручную кладь, багаж. Также мы работаем на грузовом складе: досматриваем грузы, которые отправляют в разные города. Условия работы изменились в лучшую сторону: аэропорт стал намного больше, пассажиропоток увеличился. Условия для сотрудников, конечно, самые лучшие: техника новая, столы, стулья удобные. Комфортно. Я довольна своей работой и условиями аэропорта Рощино. Здесь стало очень тепло, светло. Пассажиры могут спокойно отдохнуть перед тем, как совершить путешествие в другой город", - рассказала она.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняет 71 авиакомпания, 20 из которых осуществляют рейсы на регулярной основе.

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Владислав Соколов