В честь Ивана Нестерова назвали нефтяное месторождение

Фото ИА "Тюменская линия"

Именем академика Ивана Нестерова назвали нефтяное месторождение на Ямале. Это решение министра природных ресурсов и экологии РФ Евгения Киселева озвучили на торжественном заседании ученого совета ТИУ, посвященного 85-летию профессора Ивана Нестерова, в большом зале областного правительства в Тюмени 17 января.

По словам Ивана Нестерова, названное в его честь месторождение для него памятно. В начале своего долгого исследовательского пути доктор геолого-минералогических наук трудился в районе этого месторождения.

К 85-летию легендарного академика правительство Тюменской области подготовило особый подарок. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин вручил юбиляру правительственную награду: "Вы стали легендой Тюменской области и российской науки, первооткрывателем, наставником, человеком, о котором молва идет впереди. Сегодня вы продолжаете делать открытия и добиваться поддержки. Вы являетесь для нас ориентиром для дальнейшей работы".

За достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие геологоразведочного производства, укрепление минерально-сырьевой базы Западной Сибири Ивану Нестерову присвоено звание "Почетный геолог Тюменской области".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн наградил академика Ивана Нестерова "Почетным нагрудным знаком Тюменской областной думы". Он отметил, что Нестерова называют геологом от бога, свечой первооткрывателей. "Я не сомневаюсь, что у вас впереди еще много открытий. И то, что сегодня мы живем в Тюменской области, будто на некотором островке благополучия, это во многом ваша заслуга", - сказал депутат.

Юбиляра чествовали соратники, ученики, ветераны нефтегазовой отрасли, руководители нефтегазодобывающих предприятий: генеральный директор НАО "СибНАЦ", заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов, председатель областного Совета ректоров Валерий Фальков, российский ученый Алексей Конторович и другие.

В завершение праздничного заседания выдающегося ученого поздравил ректор ТИУ Олег Новоселов: "Сегодня он профессор нашего университета, как и прежде – в поиске, призывает и учит быть искателями своих учеников. Цитировать Ивана Ивановича можно бесконечно, на его счету более 900 печатных работ, множество интервью и информационных материалов. Многие студенты вузов до сих читают его конспекты, уходя в поле на месторождения. Говорят, человек года… Иван Иванович Нестеров – это человек Тюменской эпохи нашей страны".

Член-корреспондент РАН доктор геолого-минералогических наук Иван Нестеров считает, что работающая молодежь должна отправляться на освоение Севера, и нужно к этому стремиться: "Мы построили 20 городов и 50 рабочих поселков. Все они будут расти. Нужно разрабатывать принципиально новые технологии, не имеющие аналогов за рубежом. В области образовании есть формулировка, что образование – это передача накопленных знаний. Я считаю, что образование – это передача накопленных знаний и воспитания чувства нестандартных решений".

Иван Нестеров трудится в Тюменском индустриальном университете, занимается подготовкой кадров геологов-нефтяников на кафедре, которую он организовал в 1968 году в Тюменском индустриальном институте (ныне – университет).

Одним из крупнейших достижений Ивана Нестерова являются его работы в области альтернативных источников энергии. Ученый имеет более 900 научных работ, в том числе 39 монографического типа, 13 изобретений и патентов.

О своем трудолюбии академик Иван Нестеров говорит так: "Отпуск отличается от работы тем, что в отпуск ты на работу можешь приходить в любое время".

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина