Первый замруководителя следственного управления примет тюменцев

nalog.ru

Личный прием жителей Тюмени проведет первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Анвар Ахмедзянов 20 января с 11 до 12 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, встреча состоится в Тюменском межрайонном следственном отделе на ул. Московский тракт, 159а.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия. Также нужно заявление, в котором изложено существо вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Записаться можно по телефону 62-16-63 или через интернет-приемную.

Соб. инф.