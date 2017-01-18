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В почтовых отделениях Тюменской области появится электронная очередь

11:32 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Почты России

Электронную очередь планируют внедрить в 17 отделениях почтовой связи Тюмени в течение 2017 года. Кроме того, электронная очередь появится в центральных ОПС Ишима и Тобольска, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Всего же по всей России будет установлено 1 тыс. 350 электронных очередей. В декабре 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 - в регионах страны.

Оборудование и программное обеспечение электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тыс. аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется смарт-подход, то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около пяти тысяч  аппаратно-программных комплексов.

"Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора", - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.

Теги: Почта России , электронная очередь

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