В Викуловском районе готовятся к посевной кампании

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7 тыс. 300 тонн семян заготовили аграрии Викуловского района под будущий урожай 2017 года.

Как рассказал ведущий специалист управления сельского хозяйства района Анатолий Парыгин, всего по району кондиционными признаны 2 тыс. 115 тонн семян. На 100% кондиционными семенами обеспечили себя ЗАО "Экос" и ООО "Чапаева". Также высокие показатели в крестьянском хозяйстве "Рассвет" (76%), ИП Васькина (83%), "Радиус-Агро" (73%).

"Первое требование – еще с осени проверить материал в семенной инспекции и получить заключение, стоит ли работать с конкретными партиями. Специалисты оценивают всхожесть, влажность, чистоту семян. В 2016 году эти показатели лучше, чем годом ранее. Всего по району проверку не прошли около 200 тонн семян", – отметил Анатолий Парыгин.

Он добавил, что у хозяйств, где процент кондиционных семян невысокий, еще есть время для доработки. 100% кондиционный запас - обязательное условие для получения субсидии на приобретение элитных семян и минеральных удобрений. Также от этого будет зависеть несвязанная поддержка сельхозпредприятий.

Напомним, в Викуловском районе также работают два семеноводческих хозяйства – ЗАО "Экос" и ООО "Радиус-агро".

Евгения Шевцова