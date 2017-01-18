На Ямале педофила приговорили к двадцати годам тюрьмы

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К 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 38-летнего жителя Лабытнанги за изнасиловании малолетней девочки и покушении на ее заражение ВИЧ-инфекцией.

Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги 21 мая 2016 года около 17 часов 30 минут во дворе дома, где гуляли дети, мужчина, распивая спиртные напитки, увидел девочку и предложил ей прокатиться с ним на велосипеде. Насильник использовал этот повод, как предлог для того, чтобы вывезти девочку в безлюдное место – в заброшенный дом. Там он напоил ребенка пивом и совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера.

Также установлено, что осужденный, знал о том, что он является ВИЧ-инфицированным и мог заразить ребенка. После совершения преступления мужчина отвез девочку в город, где его задержали родители потерпевшей и их знакомые, которые уже разыскивали ребенка.

Для сбора вины злоумышленника в ходе предварительного следствия были проведены психиатрическая, генетическая и иные криминалистические экспертизы, также его вину подтверждает большое количество свидетелей. Сам осужденный вину признал в полном объеме, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.