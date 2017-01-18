up

18.01.2017 среда

EUR 63.2864

USD 59.4015

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

На Ямале педофила приговорили к двадцати годам тюрьмы

11:43 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ya-roditel.ru

К 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 38-летнего жителя Лабытнанги за изнасиловании малолетней девочки и покушении на ее заражение ВИЧ-инфекцией.

Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги 21 мая 2016 года около 17 часов 30 минут во дворе дома, где гуляли дети, мужчина, распивая спиртные напитки, увидел девочку и предложил ей прокатиться с ним на велосипеде. Насильник использовал этот повод, как предлог для того, чтобы вывезти девочку в безлюдное место – в заброшенный дом. Там он напоил ребенка пивом и совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера.

Также установлено, что осужденный, знал о том, что он является ВИЧ-инфицированным и мог заразить ребенка. После совершения преступления мужчина отвез девочку в город, где его задержали родители потерпевшей и их знакомые, которые уже разыскивали ребенка.

Для сбора вины злоумышленника в ходе предварительного следствия были проведены психиатрическая, генетическая и иные криминалистические экспертизы, также его вину подтверждает большое количество свидетелей. Сам осужденный вину признал в полном объеме, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Теги: педофил , Ямал , суд

Последние новости

13:32 На улице Газовиков в Тюмени временно нет воды
13:21 По факту схода снега на ребенка в Боровском возбуждено уголовное дело
13:10 В Викуловском районе начались крещенские купания
13:00 Тюменский нейрохирург и девочка из Пскова стали главными героями программы "Спасите моего ребенка"
12:49 В Голышмановский район привезли высокопродуктивный молочный скот
12:38 Лжетаксист протащил полицейского по Челюскинцев
12:27 Тюменские биатлонисты примут участие во Всемирной зимней универсиаде
12:16 О работах на тепловых сетях Тюмени можно узнать с помощью нового сервиса
12:05 В Викуловском районе готовятся к посевной кампании
11:54 Селфи в музее поможет прославиться на весь мир
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Тюмень предложила Максиму Соколову дорожное софинансирование

В Тюмени официально открыт после реконструкции аэропорт Рощино

Медиалогия опубликовала список самых активных губернаторов

Политика

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Экономика

В Викуловском районе готовятся к посевной кампании

Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов

Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России

Общество

На улице Газовиков в Тюмени временно нет воды

В Викуловском районе начались крещенские купания

Тюменский нейрохирург и девочка из Пскова стали главными героями программы "Спасите моего ребенка"

Спорт

Тюменские биатлонисты примут участие во Всемирной зимней универсиаде

Хоккеисты "Югры" проиграли в Хорватии

Тюменку назначили главным секретарем турнира по спортивному ориентированию

Происшествия

По факту схода снега на ребенка в Боровском возбуждено уголовное дело

Лжетаксист протащил полицейского по Челюскинцев

На Ямале педофила приговорили к двадцати годам тюрьмы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+