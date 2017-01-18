Скорая помощь будет дежурить на Крещение круглосуточно

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Дежурство бригад скорой помощи на Крещение Господне организовано в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба Станции скорой помощи, врач и два фельдшера будут сопровождать колонну паломников на крестном ходе. Дежурство на реке Туре в 1-м Заречном микрорайоне продлится до полуночи 19 января. Экипажи будут меняться, купель без присмотра не останется.

Еще одна бригада будет в п. Боровском на озере Андреевском 19 января с 18 до 23 часов. На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме "03" — если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов.

Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рекомендует людям, имеющим хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, заболевания с сердца, легких и другие), не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача.

"Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо: появилась головная боль или головокружение, тошнота, слабость, незначительное повышение температуры, лучше воздержаться и не испытывать судьбу. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания. Купание может спровоцировать серьезные осложнения", — предупредил Олег Нестеров.