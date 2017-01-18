Тюменский нейрохирург и девочка из Пскова стали главными героями программы "Спасите моего ребенка"

Телевизионную программу "Спасите моего ребенка" телеканала "Ю" сняли в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Многочасовую операцию для трехлетней пациентки провел главный врач ФЦН Альберт Суфианов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Главный врач ФЦН, профессор, депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов провел юной пациентке сложную многочасовую операцию, которую поминутно записывали в операционной на несколько видеокамер.

Героями медицинского реалити стала трехлетняя Ульяна из Пскова и ее мама Анастасия, а также специалисты ведущего российского нейрохирургического центра, который на время стал съемочной площадкой для подготовки телевизионной программы.

Участники программы – реальные российские семьи из разных уголков России. Главными героями становятся маленькие дети с врожденными или приобретенными заболеваниями. История девочки начинается с ее родного города, а затем продолжается в Тюмени.

Выпуск программы "Спасите моего ребенка" уже вышел в эфир Федерального телеканала "Ю".