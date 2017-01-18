О работах на тепловых сетях Тюмени можно узнать с помощью нового сервиса

Фото АО "УТСК"

Информацию о временных ограничениях в подаче тепловой энергии в Тюмени можно узнать на сайте АО "Уральская теплосетевая компания".

С главной страницы сайта необходимо зайти в раздел "Ограничения теплоснабжения" и ввести адрес запрашиваемого объекта в поисковую строку. Система сообщит о причинах временного ограничения и плановых сроках восстановления режима теплоснабжения.

Данные обновляются в режиме онлайн несколько раз в сутки. Система меняет объективные данные по факту начатых или завершенных работ на теплосетевом комплексе в системе централизованного теплоснабжения, сообщает пресс-служба АО "УТСК".

Потребителей тепловой энергии уведомляют о временных ограничениях в теплоснабжении и горячем водоснабжении через объединенную диспетчерскую службу, которая направляет информацию в единую аварийно-диспетчерскую службу города. Диспетчеры уведомляют также ТСЖ и управляющие компании о работах, которые проводятся на тепловых сетях. Можно получить информацию и на сайте ЕТО-АО "УТСК".

Соб. инф.