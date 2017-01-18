Жители региона смогут задать вопросы по ЕГЭ-2017 специалистам Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru
Задать вопросы о государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову смогут жители Тюменской области.
Всероссийская встреча с родителями пройдет в Ситуационно-информационном центре ведомства 15 февраля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
Вопросы уже принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru, а также на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Начало - в 11 часов по московскому времени.