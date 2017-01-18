В Тюмени пожилая женщина попала под машину на пешеходном переходе

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в трех авариях в Тюмени 17 января.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на ул. Пермякова автомобиль "Киа" сбил восьмилетнего мальчика. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок получил ушибы.

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На ул. Южной столкнулись "Фольксваген" и "Датсун". Несоблюдение очередности проезда перекрестка стало причиной ДТП. Медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю "Датсун", у него травма живота, головы и подозрение на перелом ребер.

На ул. Холодильной, 83 автомобиль "Хендэ" на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ранами лица. Иномаркой управляла 27-летняя женщина. Почему она не пропустила пешехода на "зебре", предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.