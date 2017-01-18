Тюменские инноваторы нашли замену человеку на опасных промышленных участках

omicsonline.org

Программный комплекс для мобильного дистанционного макромониторинга разработали в ООО "КБ-Информ" в Тюмени.

Его задача – заменить человека на опасных промышленных участках. Также прибор может анализировать данные и предупреждать о возможности взрыва, утечки и других внештатных ситуаций. Комплекс мобильный, поэтому запускать его можно на передвижной платформе даже в самые труднодоступные места, удаленные кусты и контролировать из офиса.

В составе системы – набор сенсоров, виброметр, тепловизор, портативная метеостанция, при необходимости ее можно дополнить роботизированной рукой для забора проб. Со специалистами система связывается через спутник, также можно устанавливать видеокамеры и динамики.

"Многие внештатные ситуации можно предвидеть, поэтому наша глобальная цель – создать систему, которая позволит не только собирать информацию, но и делать предположения. Это особенно актуально в геологоразведке и смежных областях", - рассказал директор "КБ-Информ" Константин Бажин.

Сейчас специалисты работают над увеличением скорости передачи сигнала и локальными метками для точной работы прибора. Также инноваторы думают над созданием мобильной станции для подзарядки агрегата и оттаивания, если он работает в мороз.

Создание пробного образца и испытания инновационной системы оцениваются в сумму более 1 млн рублей.

Евгения Шевцова