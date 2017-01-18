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Лжетаксист протащил полицейского по Челюскинцев

12:38 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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К административной ответственности привлек водителя, протащившего за автомобилем несколько сотен метров инспектора ДПС, суд Железнодорожного района Екатеринбурга.

Установлено, что 15 января в 16 часов 30 минут у дома №27 на ул. Челюскинцев в Екатеринбурге инспектор городского полка ДПС Артём Паздников нес службу на пешем посту ГИБДД. Работая в рамках контроля над безопасностью дорожного движения, сержант полиции решил проверить документы у водителя автомобиля "Лада Приора" с опознавательными знаками такси.

Во время проверки неработающий гражданин 1975 года рождения, находившийся за рулем, окном зажал руку полицейского и начал движение. Протащив инспектора ДПС несколько сотен метров, правонарушитель открыл окно, страж порядка выдернул руку и, остановив попутную машину, вместе с неравнодушным гражданином начал преследование, сообщив о произошедшем другим экипажам ДПС.

У дома №12 на ул. Готвальда злоумышленник был задержан нарядами ГИБДД и препровожден в отдел полиции №11 для дальнейшего разбирательства.

Инспектор ДПС получил ушиб правого коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости.

В отношении водителя составлены административные материалы сразу за несколько административных правонарушений, предусмотренных ч. 4.1. ст. 12.5, ч. 3 ст. 12.12. и ч. 4 ст. 12.16 КоАП Российской Федерации – за незаконно установленные "шашечки" такси, проезд на запрещающий сигнал светофора и стоянку в неположенном месте, и по ст. 19.3 КоАП – за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.

За последнее нарушение гражданин арестован на 12 суток. Материалы по факту нарушений водителем правил дорожного движения будут рассмотрены на административной комиссии 23 января.

По факту причинения травм сотруднику органов внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительно, в действиях правонарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Теги: ДПС , полиция , Свердловская область

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