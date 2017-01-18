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В Викуловском районе начались крещенские купания

13:10 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Крещенские купания проходят в Викуловском района на двух иорданях.

18 января освятили купель на реке Ишим в селе Доставалово. За освященной водой пришли более 40 человек, самое большое количество верующих здесь ожидают вечером.

19 января в 9 часов начнется праздничная литургия в Свято-Троицком храме в Викулово. После верующие пройдут крестным ходом до еще одной иордани на реке Ишим. Дорогу от церкви до реки в это время перекроют посты ДПС. После 11 часов 30 минут искупаться и набрать освященной воды могут все желающие.

По словам сотрудников МЧС, толщина льда на Ишиме составляет около 45 см, этого достаточно для безопасного проведения крещенских купаний. За несколько дней до праздника здесь расчистили дорогу, обустроили парковку и безопасный спуск к реке, при этом учли пожелания викуловчан и священнослужителей. Весь день около купелей будут дежурить спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.

Настоятель Свято-Троицкого храма отец Сергий призвал односельчан помнить во время купаний об истинной сути праздника Крещения Господня. По его словам, это день просвещения и благодати, поэтому верующим нужно уважать друг друга и вести себя достойно не только на иордани.  

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , крещенские купания , Крещение

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